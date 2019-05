Spotify llega a 100 millones de cuentas premium

Nueva York, Estados Unidos.

El servicio de música por streaming Spotify alcanzó la cifra sin precedentes de 100 millones de suscriptores, un aumento de 32 por ciento con respecto al año pasado y casi el doble de lo que tiene Apple Music.

La empresa basada en Estocolmo calificó la cifra correspondiente al primer trimestre del 2019 como "un hito importante".



Añadió que el crecimiento se logró gracias a "una promoción mejor a lo planeado en Estados Unidos y Canadá".



Además ha establecido servicios en India, Oriente Medio y en África del Norte en los últimos meses, tratando de impulsar una nueva etapa de crecimiento con una agresiva oferta de precios en el mundo en desarrollo.



Spotify manifestó este lunes que había alcanzado "la parte alta de nuestra meta de entre 97 millones y 100 millones" de suscriptores.



Los resultados ayudaron a calmar la preocupación de que Spotify estuviera bajo mucha presión de rivales como Apple Inc, que con 28 millones de suscriptores pagados en Estados Unidos para su servicio de música superó a los 26 millones de Spotify a principios de abril.



Amazon.com Inc también ha lanzado un servicio de música gratuita con soporte de publicidad.



"La competencia no es un factor importante para nosotros, se trata realmente del crecimiento", dijo el presidente ejecutivo de Spotify, Daniel Ek, en una conferencia telefónica después de la publicación de los resultados trimestrales.



Ek reiteró que la compañía planeaba "seguir creciendo a más del 30 por ciento por año", en referencia a los ingresos y los usuarios.



Los ingresos aumentaron un 33 por ciento, a mil 690 millones de dólares, superando las estimaciones de los analistas de mil 642 millones, según datos de IBES de Refinitiv.