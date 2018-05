Spot no es campaña negra.-ONG

Mexicanos Primero aseguró que, como organización, no tiene la intención de hacer propaganda negra a favor o en contra de ningún candidato presidencial, ni tampoco busca influir en la contienda electoral.



Tras rechazar haber usado políticamente a menores de edad, añadió que, hasta ahora, ningún aspirante ha mostrado apoyo a la transformación educativa, por lo que su interés es poner ese tema en la agenda de discusión en las campañas.



En conferencia de prensa, David Calderón, presidente de Mexicanos Primero, aplaudió la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de avalar el spot en donde cinco niños personifican a los cinco aspirantes presidenciales para defender la transformación educativa.



Dicho promocional recibió críticas por parte de especialistas, partidos e incluso consejeros electorales, que lo percibieron como un mensaje dirigido a influir en las preferencias del electorado.



"Rechazamos que sea parte de una campaña negra, una campaña negativa", dijo Calderón.



"Rechazamos los señalamientos en los que se sugiera que los derechos de los niños sean conculcados al participar en un mensaje como el que difundimos".



Ante cuestionamientos de que el promocional, que tuvo un costo de 10 millones de pesos, es una forma de criticar a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la ONG afirmó que no se dirige a ningún abanderado en específico.



Detalló que, de hecho, estudios que realiza la organización de las plataformas electorales, y cuyos resultados se darán a conocer en las próximas semanas, han arrojado que, hasta este momento, ninguno de los cincos candidatos ha demostrado apoyar la transformación educativa.



"Hoy no hay candidato que apoye la transformación educativa", expresó.



"Hoy no tenemos suficiente propuesta en ninguno de los candidatos para la transformación educativa".



Calderón agregó que Mexicanos Primero siempre ha buscado actuar apegado a la legalidad y que los niños utilizados en el spot actuaron con su consentimiento y el de sus padres.

Asimismo, reprochó que algunas voces hayan criticado la aparición de los menores en el promocional sin que condenen, al mismo tiempo, que miles de ellos pierden clases a causa de marchas y protestas de los maestros.



Juan Alfonso Mejía López, director general de Mexicanos Primero, subrayó que, aunque en este proceso electoral no están en contra de ningún candidato, la transformación educativa no debe estar en juego.



Adelantó que el próximo 8 de mayo convocarán a los candidatos presidenciales a responder 10 preguntas sobre la educación en México.