Spike Lee presidirá jurado del Festival de Cine de Cannes

México.

El cineasta estadounidense Spike Lee será el presidente del jurado de la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Cannes.

Rodeado de su jurado, que será dado a conocer a mediados de abril, Spike Lee concederá la Palma de Oro al concluir la edición 73 del encuentro cinematográfico, que se celebrará del 12 al 23 de mayo.

El realizador de 62 años dijo que le enorgullece ser la primera persona "de la diáspora africana (Estados Unidos) que asume la presidencia del jurado de Cannes y de un gran festival".

"A lo largo de mi vida, los sucesos felices me llegaron por sorpresa sin que lo esperara. Cuando me llamaron para ser presidente del jurado de Cannes en 2020, no me lo podía creer, me sentí al mismo tiempo feliz, sorprendido y orgulloso", indicó el realizador.

Lee recordó que el Festival de Cannes ha tenido un impacto enorme en su carrera como cineasta, "podríamos incluso afirmar que Cannes ha marcado mi trayectoria en el cine mundial".

En 2018, Spike Lee regresó a la competencia con BlacKkKlansman (Infiltrado en el KKKlan), que fue premiada con el Grand Prix del Jurado y se convirtió en la rampa de lanzamiento de su estreno en salas en todo el mundo y le permitió ganar el Oscar al Mejor Guion.

El presidente del encuentro fílmico, Pierre Lescure, y el delegado general, Thierry Frémaux, destacaron el talento y trayectoria cinematográfica de Spike Lee, "cuya mirada es más valiosa que nunca".

"Cannes es una tierra de acogida natural y una caja de resonancia mundial para aquellos que despiertan las emociones, y cuestionan las posturas y las convicciones de los espectadores. La personalidad arrolladora de Spike Lee promete mucho. ¿Qué tipo de presidente del jurado será? ¡Tendremos que verlo en Cannes!", apuntó.

Spike Lee sucederá al mexicano Alejandro González Iñárritu, cuyo jurado concedió en 2019 la Palma de Oro a Parasite (Parásitos) del director coreano Bong Joon-ho, recién premiada con el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera.

El Festival de Cannes se llevará a cabo del martes 12 al sábado 23 de mayo, y la Selección Oficial y la composición del jurado se darán a conocer a mediados de abril.