´Spider-Man: No Way Home´ se apodera de la taquilla

Debido a la pandemia la industria del cine se vio fuertemente afectada, dejando pérdidas de inversión para producciones como Matrix 4" y "The King´s Man", pero parece que la esperanza vuelve incluso con una nueva variante de Covid-19 amenazando (omicron). La nueva cinta "Spider-Man: No Way Home" acaba de romper récord convirtiéndose en la primera película de la era pandémica en superar los mil millones de dólares en la taquilla mundial.

RÁPIDO TRIUNFO