Spider-Man lucha contra Covid-19

Las siguientes secuelas de Spider-Man, que aún no tienen título, se retrasarán durante varios meses por orden de Sony Pictures, a medida que los estudios de Hollywood siguen aplazando sus horarios de grabación debido a la pandemia del coronavirus, reportó Variety.

La secuela de Spider- Man: Lejos de Casa se cambió del 16 de julio del 2021 al 5 de noviembre del mismo año, mientras que la siguiente parte de Spider-Man: Un Nuevo Universo, de Sony Animation, se trasladó del 8 de abril del 2022 al 7 de octubre de ese año.

Otras películas de Sony que también sufrieron aplazamiento son: The Nightingle, protagonizada por las hermanas Dakota y Elle Fanning y la cual aún no ha sido filmada; Fatherthood, con Kevin Hart; Man From Toronto, con Woody Harrelson; Uncharted, basada en un videojuego homónimo que tendrá a Tom Holland en el protagónico; y Hotel Transylvania 4.

El primero de esos filmes aún no tenía fecha de estreno programada, pero su lanzamiento tentativo era para diciembre del año entrante; la siguientes películas, respectivamente, ahora se estrenarán el 2 de abril del 2021, el 17 de septiembre del 2021, el 8 de octubre del 2021 y el 22 de diciembre del 2021

Además, Doctor Strange en el Multiverso de Locuras tendrá que esperar un poco más para conjurar su hechizo. La película de Disney y Marvel Studios se trasladó del 5 de noviembre de 2021 al 25 de marzo de 2022.

Disney también movió a Thor: Love and Thunder una semana al 11 de febrero de 2022, anteriormente se había programado para el 18 de febrero de 2022.