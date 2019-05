Spice Girls: Polémicas avivan su regreso

Este viernes es el gran día para las Spice Girls. La famosa banda británica se subirá esta noche a un escenario para cantar sus grandes éxitos en la gira Spice World Tour 2019, que arranca la noche de este viernes 24 de mayo en Dublín y cuyas entradas se agotaron nada más salir a la venta. Un regreso que llega después de 20 años y que, aunque muy esperado por todos los seguidores, se ha visto empañado desde su anuncio.

Primero fue la ausencia de Victoria Beckham, cuya asistencia se puso en duda desde el principio para luego confirmarse que, definitivamente, la esposa de David Beckham descartaba unirse al tan esperado reencuentro para continuar centrada en su firma de moda. Victoria Beckham apoyó desde el principio a sus compañeras —acudió a las primeras reuniones y les mostró su apoyo a través de las redes sociales—, pero su faceta como empresaria y como madre de familia hizo que rehusara la invitación de volver a subirse a un escenario junto al resto de sus compañeras. Sin Victoria Beckham en el grupo, Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel C y Mel B comenzaron todos los preparativos.

Los primeros ensayos se vieron empañados con el misterioso accidente que sufrió Mel B en diciembre, del que nunca dio mayor explicación más allá de que se rompió dos costillas y se fracturó una mano. La imagen de la conocida como la Scary Spice en el hospital acompañada del resto de la banda y su mensaje tranquilizador devolvió la confianza a sus seguidores. Sin embargo, la cantante británica ha seguido protagonizando polémicas. En marzo, Mel B aseguró en una entrevista que había mantenido relaciones sexuales con su compañera Geri Halliwell en los años noventa. Algo que no sentó nada bien a su compañera de banda, que estuvo a punto de abandonar la gira aunque, finalmente, no ocurrió. "Ha sido muy decepcionante leer acerca de todos estos rumores de nuevo", escribió Halliwell en un comunicado enviado al diario Daily Mail una semana después.

Aclarado esto, un mes antes de dar comienzo a la gira, las cuatro chicas presumían en sus redes sociales del avance de sus coreografías y su coordinación con el cuerpo de baile que les acompañarán en sus actuaciones. Todo parecía estar a punto cuando la mala suerte se ha vuelto a cebar, de nuevo, con Mel B, quien ha vuelto a dar otro susto a los fieles seguidores de las Spice Girls.

La cantante, de 43 años, ha tenido un percance con sus ojos y, como ha explicado ella misma, ha perdido la visibilidad del ojo derecho, lo que le ha obligado a llevar temporalmente un parche. Algo que no le había ocurrido antes, como han apuntado algunos medios de comunicación y ella ha desmentido. "Muchas gracias por todo vuestro apoyo y por los mensajes que he recibido sobre mi ojo. Solo para que sepáis la verdad, tuve una experiencia terrible la semana pasada cuando me quedé ciega en mi ojo derecho y mi ojo izquierdo se puso borroso", ha explicado la artista en su Instagram. "A pesar de que la estúpida prensa dijo que estoy bien y que esto me ha sucedido muchas veces antes, voy a dejar algo claro: esto nunca me ha pasado antes, he sufrido mucho dolor y he estado muy asustada", continúa, antes de desvelar lo ocurrido: "Me han diagnosticado iritis severa en mi ojo derecho y uveitis en mi ojo izquierdo. Ahora estoy poniéndome varias gotas en los ojos y tomando varios medicamentos que me ha recetado el doctor para mantener la inflamación bajo control".

La artista, en cambio, ha vuelto a poner calma entre sus fans asegurando que pronto mejorará y que todo sigue adelante. "¡Además, el equipo Spice me está cuidando muy bien! Me han dicho que no estaré curada hasta dentro de 3 o cuatro meses, pero que no debo preocuparme porque si sigo el tratamiento ya no voy a empeorar".

Spice World 2019 Tour arranca este viernes con un concierto en Dublin, al que le seguirán otros en Cardiff, Coventry, Manchester, Sunderland, Edimburgo o Bristol, y la última actuación está prevista para el 15 de junio en Londres. Aunque no se trata del primer reencuentro desde la disolución de la banda británica hace 20 años —en 2007 y 2008 realizaron el tour El regreso de las Spice Girls y, en 2012, volvieron a juntarse en los Juegos Olímpicos de Londres—, las ganas y emoción tanto de las chicas como de los fans siguen intactos pese a la serie de imprevistos que han surgido a lo largo de estos meses. Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel C y Mel B vuelven con fuerza y con mucha ilusión por poder llevar a cabo algo que, como han reiterado todas, consideran un sueño que llevan mucho tiempo preparando. Esta noche, si nada nuevo lo impide, ese sueño se hará realidad.