Después de más de 20 años de carrera deportiva, Rut Castillo llegó a sus primeros Juegos Olímpicos.

La gimnasta jalisciense se dedicó a sus estudios profesionales luego de quedar fuera de Río 2016 y nunca pensó volver, pero el destino le preparaba un desenlace diferente en el ciclo olímpico a Tokio 2020.

Consiguió su pase en el Panamericano de Brasil y antes de ver la pizarra de calificaciones que dictaría su futuro, ella sentía un presagio positivo al terminar su rutina de listón.

La coreógrafa búlgara Borislava Ananieva y su entrenadora Eliza Meza han trabajado en conjunto con la gimnasta olímpica para pulir cada detalle.

Fue la Universiada Mundial Taipéi 2017 la que trajo de vuelta a Rut Castillo, quien volvió a soñar.

- ¿Cómo describes este ciclo olímpico?

Empezó muy positivo porque venía de un seudo retiro, no competí para nada en 2016 y cuando llegaron los Juegos Centroamericanos en 2018 y gané el All-Around fue un comienzo en mi carrera deportiva y pensaba que sólo iba a llegar hasta ahí, ya había sido campeona centroamericana antes, algo en mí dijo que le siguiera.

Se fueron dando una serie de señales que iba a ser un gran ciclo con un cierre, el 2019 no fue tan bueno para mí, pero a pesar de eso me mantuve firme para la clasificación olímpica, se atravesó la pandemia y de nuevo otra dificultad y al final me siento feliz de haber superado todo y muy agradecida de toda la gente que estuvo a mi lado y me ayudó a no rendirme, soy olímpica y voy a ir a Juegos Olímpicos.

- ¿Quiénes estuvieron ahí?

Todo mi equipo multidisciplinario, mis entrenadoras, mis fisiatras, los médicos, mis patrocinadores, Azúcar de Caña ha sido fundamental en mi carrera deportiva y nunca dejaron de creer en mí porque cuando me quería retirar y a pesar de los resultados no favorables ellos me seguían apoyando, luego no teníamos los recursos económicos por la Conade y la Federación y ellos cubrían los gastos, mi familia, mis amigos y mi novia, y mi instituto en Nuevo León, ellos le pagan a mi entrenadora búlgara.

- Llévanos al momento cuando conseguiste el pase olímpico

La última rutina que hice fue la de listón y gané el pase olímpico, terminé y celebré antes de confirmar, algo en mí lo sabía, fue automático, aunque no hubiera logrado la clasificación olímpica me sentía una ganadora, mi objetivo personal como gimnasta, como mujer y como persona era lograr hacer mi rutina disfrutando y las hice como quise hacerlas, casi perfectas y cuando vi en la pantalla fue un momento mágico.

- ¿Qué le dices a la Rut Castillo que comenzó esta historia?

No me arrepiento de nada, estoy agradecida con cada una de las cosas que ha pasado y desde una posición más madura y de gloria, podría resaltar el tema de la fe y de uno mismo y el tema de los sueños y cuando se trabaja fuerte, se tiene disciplina y se entrega el corazón no sólo en el deporte sino en la vida misma se pueden realizar grandes cosas.