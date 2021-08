Soy objeto de una persecución política

El gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, afirmó que al gobierno federal le duele los avances en Tamaulipas y lo señalamientos que ha realizado a las malas acciones del gobierno federal, lo que ha provocado que hoy esté padeciendo una persecución política.

Al hablar frente a los asistentes a la marcha de apoyo, señaló que les duele que en Tamaulipas su partido haya ganado el proceso electoral pasado, que salgan en defensa de los agricultores y campesinos que se han quedado sin agua y sin recursos por los malos manejos de la Comisión Nacional del Agua.

Les duele que el DIF Estatal sea el número 1 a nivel nacional, el evidenciar el desabasto de medicamentos ante la desaparición del Seguro Popular.

Denunció la preferencia en la distribución de vacunas anti COVID, mientras que al estado llegan a cuentagotas, gobiernos de MORENA reciben por millones estas dosis.

"No nos vamos a quedar callados, yo creo que también están muy molestos porque Mexico se está dando cuenta de los o cumplimientos de ese gobierno que llegó a base de falsas promesas, que busca culpables señalando al pasado y si, algunas serán del pasado pero la gran mayoría son de estos que no han cumplido"

"Yo no miento, yo no robo, yo no traiciono, el pueblo de Mexico se está dando cuenta de quienes mienten roban y traicionan son ellos".

Cabeza de Vaca estuvo acompañado por su esposa, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, por sus hijas, diputados locales, alcaldesas y alcaldes, federales, representantes empresariales.