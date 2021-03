Soy más que una Miss Universo: Lupita Jones

"Yo les pediría que se dieran la oportunidad y el tiempo de conocer mi trayectoria y que no nos centremos en que 'es que hace 30 años fue Miss Universo'. Sí, es verdad, y me siento muy orgullosa de eso", dijo en entrevista.

Jones destacó que cuenta con una Licenciatura en Administración de Empresas y un posgrado en Administración Industrial, además de que es Embajadora de Buena Voluntad del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU).

"Obviamente, el tema de los concursos de belleza ha sido parte de mi vida profesional. Yo lo que les pediría es que pongamos en contexto las cosas: Lupita Jones fue Miss Universo hace 30 años y ser Miss Universo no es tarea fácil, implica mucho estudio, mucha preparación, sacrificio, trabajo, entrega, hay mucho trabajo detrás.

"Pero hace 30 años, de allá para acá, soy una mujer que ha evolucionado, que ha crecido, que ha seguido preparándose, trabajando, he participado activamente con distintas fundaciones en apoyo y respaldo a distintas causas sociales, como la erradicación de los trastornos de alimentación, a niñas maltratadas, he escrito cuatro libros", expuso.

La también empresaria aseguró que los tres partidos que la postulan le ofrecieron libertad en la conformación de su equipo de campaña y su eventual gabinete en caso de ganar la contienda.

"Algo que yo pedí, la única petición que hice, fue que si yo aceptaba esta invitación tuviera yo total autonomía e independencia en mi toma de decisiones", señaló.

A pesar de que la entidad ocupa los primeros lugares en tasa de homicidios dolosos, la abanderada de la alianza Va por Baja California dijo no temer hacer campaña en las calles, por lo que ha descartado contar con seguridad personal.

"La verdad es que no, no me da miedo, nunca lo he necesitado, en estos 30 años que tengo como figura pública nunca he tenido ni sentido la necesidad de traer seguridad conmigo.

"Y en este momento me siento muy tranquila en ese aspecto, sé que la gente me recibe bien y tengo plena fe y confianza en que podemos avanzar y hacer el recorrido que tengamos que hacer en el momento de la campaña sin ningún contratiempo", consideró.

Jones dijo que quiere ser Gobernadora porque las ciudades de Baja California están en un total abandono. Además, destacó los problemas de seguridad, en servicios públicos, en salud y económicos.