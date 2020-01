¡Soy leyenda!

"Regresé como una leyenda del futbol mexicano", lanzó Javier Hernández durante su presentación como refuerzo del La Galaxy, de la MLS.

El "Chicharito" respondió así al ser cuestionado sobre si era la forma en cómo quería dejar Europa, si se quedó con alguna espina clavada.

"Si pude haber hecho más o no, hice todo lo que estaba en mis manos, hubo gente que no me dejó jugar y expresar como yo hubiera querido, pero es parte del futbol, hay que aceptarlo.

"Imagínate, si regreso como una leyenda del futbol mexicano, por más que esto le va a molestar a muchos No sé, nunca me ha gustado hablar del hubiera", expresó el delantero.

Y por supuesto, durante su presentación no faltó la alusión al "imaginemos cosas chingonas".

"Poder aprovechar esas oportunidades como se me está presentando, jugar el mayor tiempo posible. Todo lo que me imagino, y me imagino todas las cosas ching... desde los 5 años, que sean como hasta ahora y mucho mejor de como me llegué a imaginar.

"De estar dudando si te retiras o no en Chivas (en 2008) a un año y medio estar en el Manchester United, que te toque el retiro de Sir Alex Ferguson, hago el último gol en su era, ¿cómo me imagino?, firmé tres años más uno, ojalá sean los cuatro y cada año sea un título, que cada año lo podamos lograr, ir a un Mundial de Clubes por la MLS, mi imaginación es muy abundante, el futbol y la vida nos enseñarán cómo será", dijo.

