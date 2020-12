Soy inmune a sus descalificaciones, insultos y virus: Paty Navidad

La humanidad ha podido conseguir diversas vacunas contra el Covid-19, aunque una nueva cepa ha amenazado al mundo y el aumento de contagios ha hecho que se vuelva al confinamiento, como ocurrió en la Ciudad de México tras indicar que su semáforo epidemiológico sería rojo por estar en alerta máxima. En este contexto es que la actriz Patricia Navidad ha hecho nuevamente publicaciones que no han pasado desapercibidas por los cibernautas.

En sus publicaciones, basadas en las ideas que detrás de la lucha contra el coronavirus hay una intención de un cambio mundial que ha denominado "PLANdemia", hizo referencia al miedo que tienen las personas en medio de la pandemia, incluso haciendo una comparación con las mascotas "amarrada":

Previo a ese tuit, el cual fue respondido por los cibernautas con diversas posiciones, la estrella de televisión afirmó que mientras la gente "siga infectada de miedo", continuará este "experimento maquiavélico-dictatorial, donde juegan y se divierten a costa de nuestra salud, vida y libertad".

Luego de publicar eso es que la famosa de producciones como "Por ella soy Eva" y "Mariana de la noche" recibió algunos cuestionamientos por parte de usuarios de redes sociales, incluso hubo algunos que le escribieron que si todo es falso que aceptara el reto de ir al área Covid de un hospital sin portar ninguna protección, pero Navidad no hizo ningún pronunciamiento al respecto.

Ante los reclamos de algunos usuarios de la red social y de otras personas que descalificaron sus dichos ella aseguró que era "inmune a sus descalificaciones, insultos, difamaciones, virus, etc.", además que ella no se quedaría callada y que quienes intentan silenciarla es porque ha hablado de temas que "les caló".

El viernes a las 23:28 horas, día en que la CDMX y el Valle de México regresó a semáforo rojo, esperó que la gente no se arrepienta de "haber obedecido a órdenes injustas, de no estar en momentos importantes en familia" y de no cuestionar lo que calificó como una "farsa que busca deshumanizarnos más".

Esas medidas se tomaron luego que en el centro del país se ha tenido un incremento importante en los casos de Covid-19, por lo que se cerraron todas las actividades que no fueran esenciales, además que las autoridades pidieron a las familias que no hagan reuniones de más de 10 personas con motivo de la Navidad y el Año Nuevo.

A la mañana siguiente, Paty Navidad escribió en un tono diferente y lamentó los fallecimientos que han ocurrido en este tiempo que ella denomina "PLANdemia" y reconoció que incluso en su familia ha habido pérdidas. No obstante, comentó que "ahora todo es Covid".

Aunado a lo anterior, la actriz señaló que estaba muy triste luego que "nuestro gobierno sea parte de este plan y juego maquiavélico-destructivo. No sólo infectan de miedo, enferman y matan a mucha gente; están arruinando la economía de un país con 60 millones de pobres a los cuales también matarán por hambre, desempleo y depresión".

A lo largo de la pandemia Patricia Navidad ha hablado sobre diversas teorías que se han hecho populares, así como características de las vacunas las cuales ha dicho que tienen la intención de controlar a las personas.