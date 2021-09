Soy gay, ¿y qué?, responde trabajador de Pemex a críticas en redes y se viraliza

Y desde entonces ha acumulado cerca de 100 mil seguidores.

"El día de ayer (6 de septiembre) una página de Facebook agarró varías fotos mías y las hizo virales. La verdad eso no me moleta, lo que sí vi eran los comentarios que decían sobre mi orientación sexual. Y pues sí, soy GAY ¿y qué? Hace mucho me dejó de importar lo que diga la gente de mi", señaló en su cuenta de Twitter donde se hace llamar Palito del pan.

El hecho se registró el 7 de septiembre y para este miércoles su historia se había hecho viral y había recibido muchos comentarios positivos de la gente.

El día de ayer una página de Facebook, agarro varías fotos mías y las hizo vírales, la verdad eso no me molesta; lo que si vi,eran los comentarios que decían sobre mi orientación sexual.

Y pues si, soy GAY ¿y qué? ??????

Hace mucho me dejo de importar lo que diga la gente de mi. pic.twitter.com/6w7VbjRMvd — ???????????? ?????? ?????? ???? (@PalitodelPan) September 7, 2021

"A Palito de pan le han dicho que se parece a Carlos Rivera. Y sí, definitivamente se puede apreciar el gran parecido que tiene con el cantante", escribió Ana Sierra en la página Homosensual en Facebook.

Incluso invitó a quienes lean la publicación y sean gay, bisexual, pansexual, lesbiana o tienen una orientación sexual distinta a la hetero, hagan como este trabajador de Pemex y les deje de importar lo que la gente diga.

Hubo quienes le dieron ánimo porque en pleno siglo XX hay aún quien se molesta, le sorprende o se ofende por la orientación sexual de las personas. "Afortunadamente, eso solo nos hace más fuertes. Excelente día".

Otros le comentaron que dar explicaciones es no tener seguridad en sí mismo, sobre todo en la sexualidad. Unos más dijeron que no hiciera caso porque lo mejor es seguir con sus vidas y ser felices.