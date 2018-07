´Soy el diputado de la banda´, dice ´El Mijis´

Ciudad de México

Pedro César Carrizales Becerra, alias "El Mijis", diputado local electo por el octavo distrito de San Luis Potosí, se califica así mismo como "el diputado de la banda", pues afirmó que representa a ese sector popular olvidado.

Previo a entrar a una reunión con Andrés Manuel López Obrador y todos los diputados electos del país, "El Mijis" dice a medios que como legislador de su estado busca impulsar iniciativas para una mejor reinserción social y quitar antecedentes en delitos menores.

"Represento al sector popular, a la banda. Muchos sienten miedo de que lo que nuestro proyecto represente, pero es ver por la clase olvidada", sostuvo.

El diputado local electo dice que lleva más de 10 años luchando y ha sufrido la violencia, pero "jamás me he rajado y por eso decidí contender por una diputación".

TOLERAN A SENADORA EBRIA

Alejandra León, senadora electa del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por Baja California, quien celebró su triunfo con champagne e insultos a sus adversarios, aseguró que hasta el momento el partido no lo ha sancionado.

"No me han notificado, no me han dicho nada, nosotros estamos aquí para trabajar en un proyecto de nación que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador".

Previo a una reunión con el presidente electo, con todos los diputados y senadores electos, León Gastélum recordó que ella ya ofreció disculpas por su comportamiento que fue difundido en un video por medio de las redes sociales y por lo que fue conocida como "Lady Champagne".

"Ya se ofrecieron en su momento las disculpas. Sin embargo, ya estamos aquí nosotros para trabajar, traemos una agenda legislativa y pues desde la trinchera donde nosotros estemos vamos a trabajar por el pueblo".

Señaló que entre los temas que impulsará en la Cámara Alta será el disminuir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la Frontera y la defensa del agua, pues en Baja California hay una lucha por la privatización del vital líquido en favor de una cervecera.

RECIBIDO. El diputado local de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales Becerra, alias "El Mijis", diputado local electo por el octavo distrito de San Luis Potosí, a su arribo a la reunión.