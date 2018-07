Southgate evitará rotar

San Petersburgo, Rusia

El director técnico de la selección de Inglaterra, Gareth Southgate, adelantó que hará la menor cantidad de cambios para encarar el duelo por el tercer lugar de la Copa Mundial de Rusia 2018.

Pese a que muchos creen que los partidos por la presea de bronce en las justas mundialistas son irrelevantes, Southgate le dará la debida importancia debido a que es un hecho que pocas veces ha logrado Inglaterra en su historia.

"No será exactamente el mismo once que el otro día, haremos los mínimos cambios posibles. Queremos ganar una medalla en un Mundial que solo lo ha conseguido un equipo inglés en la historia. Es una gran oportunidad y me imagino que para Bélgica también", afirmó.

La derrota en la prórroga de las semifinales ante Croacia, es algo que aún duele en el seno de la selección de Inglaterra, que se sintió bastante cerca de lograr el tan anhelado pase a la final como en su Mundial de 1966, de acuerdo al diario español As.