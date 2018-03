Sostienen encuentro AMLO y Noam Chomsky

Cd. de México.- El aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro privado con el filósofo y lingüista estadounidense Noam Chomsky.

La reunión se llevó a cabo esta tarde en un hotel de la capital de Sonora.

López Obrador dijo que habló con Chomsky de los problemas del País, así como de la elección del 1 de julio.

"(Hablamos) de todo: de México, de las esperanzas del pueblo en que haya un cambio verdadero y de los proyectos que vamos a llevar a cabo para sacar a México del atraso ", refirió.

"Como cualquier gente inteligente que quiere al País, (él) desea que haya un cambio para beneficio de todos", aseguró el candidato.

El morenista aclaró que, aunque la conversación fue mediada por un traductor, ambos personajes se entendieron porque tienen afinidades.

"Fue una conversación muy interesante sobre temas de interés nacional, sobre los problemas del mundo, una conversación de muy buen nivel; él es un académico extraordinario", destacó.

"Con traducción, yo no hablo inglés ni francés, nada más hablo español; se necesitó de la traducción, pero nos entendimos muy bien; además, hay simpatías mutuas", describió.

Previo al encuentro, el teórico marxista impartió una conferencia magistral en el Colegio de Sonora junto con el geógrafo Marvin Waterstone.

Por la mañana, López Obrador participó en reuniones con la estructura electoral de Morena y, posteriormente, con empresarios.

"Yo me reúno con intelectuales, me reúno con gente de la academia; Chomsky es uno de los mejores teóricos de la actualidad en el mundo, una gente de mucho respeto, y he leído sus textos; a lo mejor otros candidatos no lo han leído, yo se los recomendaría", dijo a los medios.

"Es un intelectual de primer orden, respetable en todo sentido, es una gente mayor que no deja de trabajar en el análisis, en la reflexión de los grandes y graves problemas de los pueblos; es una gente que merece respeto", añadió.

En su cuenta de Twitter, el morenista publicó una foto de su reunión con Chomsky, quien se ha definido a sí mismo como un anarcosindicalista.

Regeneración, medio de difusión del partido, difundió el fragmento de una entrevista de noviembre de 2017 en la que el autor destaca coincidencias con las propuestas de López Obrador.

Chomsky, nacido en Filadelfia en 1928, fue el fundador de la teoría de la gramática generativa; ha publicado obras de crítica a la hegemonía estadounidense y sobre los daños del capitalismo.