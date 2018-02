Sospechosas triangulaciones en fundación creada por Anaya

Por Álvaro Delgado

El aspirante presidencial panista Ricardo Anaya Cortés creó en Querétaro una fundación que, en lugar de cumplir su objetivo social de “fortalecer la conciencia democrática de los queretanos y su formación cívico-política”, fue usada por él para hacer un millonario negocio inmobiliario con constructores amigos, mediante un complejo esquema de triangulación y encubrimiento de operaciones financieras.

La Fundación por más Humanismo fue creada por Anaya en mayo de 2009, después de renunciar a la secretaría particular del gobernador panista de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, y es en los hechos un “fantasma”, porque no existe registro de ninguna actividad pública y la omitió en su declaración 3de3.

De acuerdo con documentación oficial y financiera que obtuvo Proceso, en 2010 Anaya recibió en la cuenta bancaria de la fundación un depósito de 1 millón 650 mil pesos del empresario Abraham Jaik Villarreal, dueño de JV Construcciones Civiles; con esa cantidad adquirió un terreno donde construyó un edificio que, en 2016, vendió en 7 millones 854 mil pesos a la empresa Agacel Agregados y Asfaltos, copropiedad de Lorena Jiménez Salcedo, presidenta de la Confederación Patronal de la RepúblicaMexicana(Coparmex) en Querétaro y exsecretaria particular del gobernador panista Francisco Domínguez Servién.

De los 7.8 millones de la venta del edificio, construido en terrenos de alta plusvalía que fueron expropiados a instancias del gobierno de Garrido Patrón, Anaya le pagó el millón 650 mil pesos a Jaik Villarreal –12 mil más de lo que costó el terreno que inició el negocio–, pero también le transfirió 4 millones 909 mil pesos a la empresa de éste, JV Construcciones Civiles.

No sólo eso: de ese dinero –6 millones 559 mil pesos–, JV Construcciones Civiles se quedó con 3 millones 209 mil pesos y en dos transferencias le depositó 3 millones 350 mil pesos a DG Diseño y Construcciones, propiedad de Eduardo de la Guardia Herrera, quien es, curiosamente, vocal de la Fundación por más Humanismo, que presidió Anaya.

Llama la atención que la fundación haya transferido los recursos a JV Construcciones Civiles en vez de hacerlo de manera directa a DG Diseño y Construcción, cuando el dueño de ésta, De la Guardia, no sólo es vocal de la asociación civil, sino también, junto con Anaya, apoderado de la cuenta bancaria de la asociación civil que se usó para todos los movimientos financieros.

Esto implicaría que la fundación que creó y presidió Anaya no es para promover el “humanismo político”, como dice su objeto social, sino como “fachada” para encubrir las operaciones de DG Diseño y Construcción, ya que este complejo esquema de operación permite ocultar cualquier vínculo entre la asociación civil y la empresa, y con ello, la participación del precandidato presidencial de la alianza PANPRD- MC.

De hecho, conforme a los estados de cuenta bancarios hasta 2017, la fundación no se benefició gran cosa, porque de los 7.8 millones de la venta del terreno, IVA incluido, pagó 6 millones 559 mil pesos a las dos empresas implicadas en el negocio, por lo que se quedó sólo con 1 millón 200 mil pesos.

Pero la fundación hizo otros movimientos relacionados con esta misma operación: en abril de 2016 depositó 99 mil 462 pesos a la cuenta de la notaría pública 32 de Querétaro, y de junio de ese año a marzo de 2017 la asociación civil de Anaya emitió varios cheques por 1 millón 7 mil pesos, que fueron cobrados, en efectivo, por De la Guardia.

Consultado al respecto, Anaya admite que como presidente de la fundación compró el terreno, según él mediante colectas, y que la construcción del edificio estaba en obra negra cuando él dejó el cargo en la asociación civil, en 2014, por lo que se deslinda del proceso de venta.

Asegura que si no incluyó a la fundación en su 3de3, que presentó en noviembre de 2015, es porque ya no la presidía y también había dejado de ser apoderado legal de la cuenta bancaria de la asociación civil. “Quedé completamente fuera de la fundación”.

El aspirante presidencial asegura que no sabe quién lo sucedió como presidente de la fundación, afirma que ésta sí cumplió su objeto social de promover el civismo con pláticas –“no digo que hayan tenido una gran relevancia, pero de que tuvo su actividad, sí la tuvo”– y parece no conocer a los contratistas involucrados.

–¿Quién es Abraham Jaik Villarreal?

–Es un constructor.

–¿Y qué relación tiene con la fundación?

–Tendría que revisar, pero es probable que haya sido el contratista de la obra.

–¿Y quién es Eduardo de la Guardia?

–Él trabajó en el gobierno de Querétaro; allá lo conocí y él ayudó, voluntariamente, en el diseño del proyecto.

–¿Fue Jaik Villarreal el que prestó el dinero para comprar el terreno?

–Lo que pasa es que una cosa es quién fue el constructor y otra distinta quién fue el arquitecto que diseñó.

LOS SOCIOS

Anaya constituyó la Fundación por más Humanismo el 6 de mayo de 2009, a dos semanas de dejar de trabajar para el gobierno de Querétaro, y el consejo directivo lo integran Antonio Rangel Méndez, quien fue su secretario particular cuando él lo fue también de Garrido Patrón, y actualmente es el coordinador del PAN en el Congreso de Querétaro, y José Luis Báez Guerrero, presidente estatal de ese partido.

Como vocal quedó registrado De la Guardia, propietario de DG Diseño y Construcciones, mientras el secretario fue Julio Sentíes Laborde, coordinadordelosdiputados locales del PAN entre 2000 y 2003, procurador de Justicia de Querétaro en el gobierno de Ignacio Loyola y actualmente titular de la Correduría Pública 4 de Querétaro.

“Yo renuncié a esa fundación”, aclara de entrada al reportero Sentíes Laborde, quien como secretario del consejo directivo de la misma organización firmó el contrato de compra-venta del terreno adquirido con el dinero del empresario Jaik Villarreal, lo que él efectivamente reconoce, pero niega haber tenido conocimiento de las triangulaciones financieras y de los dividendos de la operación.

“A mí me consultaron desde el punto de vista de abogado qué podrían hacer y les respondí como abogado. Obviamente eso está bajo secreto profesional.

Que se hayan repartido algún dividendo o ganancia o participación de los asociados…”, dice Sentíes, luego guarda silencio y enseguida explica:

“Entiendo que una de las cosas que quedaron pendientes de la fundación, porque no me consta que lo hayan logrado hacer, era obtener el permiso de la Secretaría de Hacienda para dar recibos deducibles de los donativos que recibiera; y uno de los requisitos para esa autorización era que, por ningún concepto y bajo ningún pretexto, se paguen honorarios ni estipendios al consejo directivo, ni tampoco que con motivo de liquidación o cualquier otro pretexto se repartan. Lo único que le puedo decir es evidentemente (que) yo no tengo conocimiento de que hayan repartido nada, y obviamente yo, menos, recibir.” Sentíes Laborde, quien integra la organización Esencia PAN, que públicamente ha llamado corrupto a Anaya, dice no saber más sobre la actividad de la fundación a la que renunció en mayo de 2011, cuando éste dejó la presidencia del PAN –tras unos meses de obtenerla– y solicitó licencia como diputado local, cargos que detentaba de manera simultánea, para asumir la Subsecretaría de Turismo en el gobierno de Felipe Calderón.

“Cuando Ricardo Anaya nos hizo el favor de salir corriendo de aquí, renunció a la presidencia del comité estatal y del cargo de diputado local, yo de plano presenté mi renuncia”, recuerda Sentíes en entrevista telefónica el jueves 1.

–¿Fue sólo por esas razones? –Básicamente, sí. Fui el único integrante del comité estatal de Acción Nacional que protestó y que pidió que Anaya se presentara personalmente a explicar por qué renunciaba. Obviamente, a partir de eso los niñitos a los que les encargaron las funciones del comité estatal y demás me bloquearon. Entonces dejé de formar parte del comité y, obviamente, de esa fundación.



Los “niñitos” de los que habla Sentíes son Báez Guerrero y Rangel Méndez, de la misma edad de Anaya –39 años–, y son además tesorero y vocal, respectivamente, de la Fundación por más Humanismo.

‘El PAN quedará hecho pedazos’

>Tras la elección de este año, independientemente de si Ricardo Anaya gana la Presidencia o no, el PAN quedará hecho pedazos, vaticina Julio Sentíes Laborde, veterano panista queretano que formó parte de la Fundación por más Humanismo, creada por el precandidato presidencial.

> “¡A ver qué queda del PAN, a ver quiénes nos atrevemos a recoger los pedazos, pase lo que pase en 2018!”, exclama Sentíes, quien tras su renuncia a ese partido en 1978 –junto con Efraín González Morfín– se reintegró al mismo tras el triunfo panista en Querétaro en 1997.

> Procurador de justicia del gobierno de Ignacio Loyola Vera, presidente del PAN en Querétaro entre 2000 y 2003, Sentíes renunció a la Fundación por más Humanismo, creada por Anaya en 2009, de cuyo consejo directivo fue secretario, en protesta porque éste dejó la presidencia de ese partido en mayo de 2011 para asumir la Subsecretaría de Turismo en el gobierno de Felipe Calderón.