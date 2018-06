Sospechan de semilla defectuosa en llenado deficiente de maíz

Luego de que a inicios de este mes se suscitaran casos de llenado deficiente de mazorcas, situación que sorprendió a productores y que se encuentra bajo investigación a cargo de técnicos de fondos de aseguramiento, algunos productores sospechan de semillas defectuosas.

Fue la productora Yolanda Hernández, sobre este caso dijo "lo que pasa es que están vendiendo semillas de mala calidad a precios de primera y lo que se debería de hacer es un tipo de seguro ante esta situación y al momento de la compra especificar si el producto presenta falla, porque siempre es lo mismo y le culpan a todo menos a su mala calidad de samilla", espetó.

Hernández agregó que "aquí pienso yo nos venden semillas viejas sólo cambian bolsas y dicen que hasta son de exportación cuando no lo son, uno cómo sabe, eso es lo que me hace suponer tanta falla en las cosechas", asentó.

Por otro lado Bernardo Galván, fustigó: "no creo que la compañía les vaya a reembolsar al agricultor la perdida ya sea en especie o en efectivo ya que ellos fueron los que introdujeron un producto de mala calidad o van a decir como el año pasado que se eclipsó el maíz van a decir que es culpa del agricultor, como si el agricultor quisiera perder y verse afectado en su patrimonio; una cosa es que el maíz no dé una mazorca grande ya sea por falta de nutrientes y otra es que la mazorca no llene y se quede a medias.