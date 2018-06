Sospecha Salud de 95 casos de dengue

Aunque todavía no hay casos confirmados de dengue en Reynosa, sí los hay sospechosos y la cifra asciende ya a 95, informan autoridades de la Jurisdicción Sanitaria IV.

Muestras sanguíneas de los pacientes que no han ameritado hospitalización alguna hasta el momento, son enviadas al laboratorio para su análisis.

"Hasta el momento ninguna de ellas ha resultado positiva sin embargo continúan la búsqueda epidemiológica de la enfermedad así como en zika y chikungunya", informó Omar Nelson González Cepeda, jefe en la institución de Salud.

A la población en general se les exhorta a acudir a la unidad de Salud más cercana a su domicilio en caso de presentar síntomas como dolor de cabeza (especialmente detrás de los ojos), dolores articulares, dolores musculares, náusea y vómitos así como tos, dolor de garganta e inflamación de los ganglios linfáticos.

La cifra de casos en sospecha corresponden al período comprendido de enero al 12 de junio del 2018 y aún cuando no hay positivos en ese rubro, en la Jurisdicción no bajan la guardia y continúan adelante con labores de fumigación, control larvario así como abatización sobre todo en los sectores donde han encontrado los sospechosos aunque dicen no descuidar al resto del municipio.