Sospecha Polevnsky de grupo morenista

Cd. Victoria, Tam.- La presidente del Comité Ejecutivo Nacional deGurwitz, calificó de "sospechoso" al movimiento de inconformes con la asignación de candidaturas para el presente proceso electoral, los cuales mantienen secuestradas las oficinas del Comité Estatal desde hace más de un mes.

"Los momentos de campaña penosamente se prestan para que mucha gente haga ruido, y a veces cuando hacen ruido, uno tiene que tocarlo con mucho cuidado porque luego están sirviendo a otros intereses, no a los nuestros", recalcó la dirigente nacional en rueda de prensa tras el encuentro con militantes y candidatos de la zona centro en esta capital.

"Que alguien se ponga a tomar las instalaciones y a pelearse... hay tanto tiempo para pelearse y se pelean nada más en tiempo de campaña", lamentó.

La dirigente nacional atendió a los inconformes tras el evento celebrado en un conocido salón de esta localidad antes de dirigirse a Ciudad Madero, en donde el sábado sostendría reuniones con la estructura y militantes de Morena en la zona conurbada del sur de la entidad, asimismo visitará las ciudades de Reynosa y Matamoros para encabezar eventos similares este domingo.

Polevnsky Gurwitz hizo un llamado a todos los grupos de interés al interior del Morena para trabajar por los 22 candidatos a diputados locales y obtener la mayoría en la próxima Legislatura de Tamaulipas, recordando que tras los resultados del primero de julio del año pasado aún existe ánimo en la ciudadanía por apoyar al proyecto de la Cuarta Transformación.

"Me ha tocado de repente a fundadores y no fundadores, y resulta que el que no era fundador trabaja más que el que es fundador, se pone las pilas y se gasta las suelas y anda metido con todo", comentó al respecto de los neomorenistas.

"A mí no me gusta generalizar, hay gente muy buena de nuestros fundadores y hay gente muy buena de la que está llegando, y vamos a seguir como un partido aceptando a gente que viene de otros espacios", señaló.