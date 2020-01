Sorpresiva suspensión dictan a jefe de Policía

Edinburg, Tx.- Fue suspendido el jefe del departamento de Policía de la ciudad de Edinburg, aunque a este momento no se tiene claro el motivo de dicho castigo, que sorprendió a todos en la mencionada institución.

César Torres fue suspendido el pasado viernes, pero el administrador de la ciudad de Edinburg, Richard Hinojosa, no dio a conocer los motivos de esta suspensión, ni fue posible localizarlo para obtener declaraciones al respecto.

Por su parte el jefe Torres confirmó su castigo, el cual consta de cinco días, pero no reveló la naturaleza de la suspensión, aunque sí dijo no estar de acuerdo con las medidas tomadas en su contra.

Torres era agente del Departamento de Seguridad Pública de Texas, antes de tomar las riendas del departamento de Policía de la ciudad de Edinburg, hace mas de un año, desde diciembre de 2018.

"No tengo nada que decir sobre el administrador de la ciudad", dijo Torres, refiriéndose a Hinojosa. "Él tiene un trabajo que hacer y yo tengo un trabajo que hacer. Soy un hombre de Dios, y no me gusta hablar de las personas, punto".