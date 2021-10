´Sorpresiva la salida de diputadas del partido´: comisionado del PT

Como ´sorpresiva´ consideró el comisionado político nacional del Partido del Trabajo en Tamaulipas, Arcenio Ortega Lozano, a la salida de la diputada Lidia Martínez López para emigrar a las filas del Partido Acción Nacional luego de haber obtenido una curul en el Congreso local a través de la coalición ´Juntos hacemos Historia´.

"Son decisiones personales, estoy sorprendido", fue el jueves cuando la diputada por el Distrito 17 de El Mante, junto con Leticia Sánchez Guillermo del Distrito 11 de Matamoros, ambas electas por la coalición Morena-PT saltaron a las filas de Acción Nacional tras haber rendido protesta ante la LXV Legislatura local, "a mí no me han ofrecido – cambiarme a otro partido político – no creo que se atrevan porque tenemos una línea marcada de siempre que no nos permite movernos a otro lado, es una cuestión ideológica, es una cuestión de pensamiento".