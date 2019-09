¡Sorpresa! A ellos les gusta cazar

La cacería —especialmente de presas grandes que a causa de este deporte han llegado a encontrarse en peligro de extinción—, es cada vez más mal vista, especialmente por los activistas en contra del maltrato animal, quienes cada vez tienen mayor visibilidad y son escuchados en más foros. Por otra parte, las celebridades suelen ser muy cuidadosas respecto a su imagen pública, casi siempre evitan posturas muy extremas respecto a temas polémicos que les puedan provocar problemas con sus muy amplias bases de fans, por lo que es realmente sorprendente que estos famosos hayan reconocido públicamente ¡que les gusta y han practicado la cacería! Y en el tutorial, ¿las botas blancas y de color siguen de moda este otoño?

1) Chris Pratt

Sí, el admirado Quill, héroe de Guardianes de la Galaxia, se aficionó a la cacería de presas grandes mientras estuvo viviendo en Utah, cuando filmaba la serie de televisión Everwood. El animal que más le gusta cazar es el ciervo canadiense. "Uso un rifle Ruger bastante especializado y poderoso, es preciso hasta en tiros de 500 metros", dijo a la revista outdoorlife.com. Añadió que es perfecto para la combinación que más le gusta cazar: "ciervos canadienses y ciervos mulo de gran tamaño en el norte de Utah".

2) El príncipe Harry de Inglaterra

Después de que Harry se casara con Meghan Markle, quien es una activista en pro de los animales, surgieron rumores acerca de que Meghan no lo había dejado participar en la cacería real tradicional de faisanes al día siguiente de Navidad (Boxing Day). Esos rumores eventualmente fueron desmentidos, al igual que otros posteriores acerca de que Harry dejaría de cazar por completo. De hecho, el príncipe compró un cachorro labrador para que fuera su "perro de caza". "Como Harry, Meghan está muy interesada en promover las caridades que apoyan a la vida animal salvaje y su conservación", reveló una fuente al diario inglés Daily Mail, "sin embargo, Harry cree que la cacería es un deporte de campo sustentable y ella no lo detendría". #¿Será?

3) Madonna

Cuando la Reina del Pop y Chica Material estuvo casada con el director de cine inglés, Guy Ritchie, padre de su hijo, Rocco, eran dueños de 500 hectáreas de tierras boscosas en Inglaterra, ideales para practicar la cacería de faisanes. Fue en ese entonces que Madonna se aficionó a este deporte.

"Creo que lo que más me gusta es el traje, ninguna sorpresa ahí. Me gusta también ser una más de los chicos; todo el mundo se levanta temprano y hace un gigantesco desayuno —típicamente inglés—, mientras yo tomo mi sopa macrobiótica; después salimos y les disparamos a los faisanes", dijo en una entrevista con la revista Genre. #Uhmmm

4) Eva Longoria

En 2006, Eva Longoria fue invitada al programa de televisión de Oprah Winfrey, allí habló de cómo fue crecer en una familia ranchera Texican (texano-mexicana) y de sus expediciones de cacería con su papá. "Sé como despellejar a un venado, a un cerdo, serpientes y conejos", dijo entonces a Oprah. Esto la metió en problemas con la gente de PETA (People for the ethical treatment of animals o Gente para el tratamiento ético de los animales) quienes la invitaron a irse de cacería con el entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, quien en ese entonces acababa de dispararle accidentalmente a un amigo con el que había salido a cazar. El vocero de la asociación, Michael McGraw, dijo entonces: "Si Eva insiste en ir a cazar, hemos escuchado que el vicepresidente Cheney está buscando a un nuevo compañero". #ouch

5) Rosie Huntington-Whiteley

La modelo inglesa de 32 años, ángel de Victoria's Secret, actriz ocasional, esposa del héroe de acción Jason Statham, madre de su hijo, Jack Oscar, admitió en 2011, según el diario inglés The Mirror, que había cazado en el pasado. "Crecí en una granja en el medio de la nada, así que, sí, les disparé a algunos pocos faisanes y a algunos conejos. Seguramente seré odiada por eso, pero en una granja todo se come eventualmente, es de donde proviene la comida de todos", dijo entonces.

Gurú:

Quiero botines nuevos para esta temporada y vi mucho en fotos botas blancas y de otros colores como rojo o amarillo canario, ¿es una buena compra para este otoño-invierno? Gracias,

Greta

Hola, Greta:

Por lo que he visto para esta temporada, las botas blancas sí siguen de moda, especialmente con tacones gruesos y cuadrados o de estilo vaquero. Por lo que respecta a los otros colores, creo que más bien fueron moda de verano, pues no se vislumbran mucho los tonos brillantes para este Otoño-Invierno. Las botas blancas son lindas pero requieren mucho mantenimiento pues se ensucian muy rápido. Te recomiendo que si las compras sólo las uses paras eventos donde sepas que estarán a salvo. Una buena idea será buscar unas verde bosque, es un color nuevo, lindo y más ad hoc con lo que viene en la temporada.

Besos de Gurú, XOXO.