Sorprenden nominaciones

Ciudad de México

Las películas "BlacKkKlansman", "Black Panther", "Bohemian Rhapsody", "If Beale Street Could Talk" y "A star is born" fueron nominadas ayer a Mejor Cinta Dramática del 2018 en los Globos de Oro, cuyos ganadores se conocerán en una ceremonia que se celebrará el 6 de enero próximo.

INDIGNADOS EN LAS REDES

Usuarios en redes han reaccionado sorprendidos y algunos indignados con las nominaciones, sobre todo las que corresponden a "Black Panther".

"A Star is Born es la más nominada y Black Panther está considerada en Mejor Drama. Y luego preguntan por qué no me los tomo en serio "GoldenGlobes", comentó un cibernauta.

Black Panther". Con tres nominaciones.

INDICADOR

Los Globos de Oro forman parte de los premios más codiciados del cine estadounidense y constituyen un indicador de las películas que tienen buenas opciones de ganar un Óscar.

La actriz canadiense Sandra Oh y el comediante estadounidense Andy Samberg serán los presentadores de la ceremonia de entrega que se realizará en Beverly Hills, California, y será transmitida por NBC.