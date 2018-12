Sorprenden a River Plate

Al Ain, EAU.

Contra todo pronóstico, el local en el Mundial de Clubes, el Al Ain, eliminó a River Plate en tanda de penales para acceder a la Final del certamen.

En tiempo regular, las escuadras empataron a dos tantos, pero en la tanda de penaltis, fue Enzo Pérez quien falló el último de los Millonarios, que cayeron por 5-4.

El encuentro lo abrió el Al Ain con un tanto de Marcus Berg, al 3'; los argentinos dieron vuelta con dos anotaciones de Rafael Borré, al 11' y al 16', para que luego Caio emparejara los cartones, al 51'.

De este modo, la Final esperada, Real Madrid vs. River Plate, no podrá ser disputada, algo que, para el técnico Marcelo Gallardo, no empaña la euforia por haber conseguido la Libertadores.

"Tiene que seguir el festejo porque lo que logró hace más de una semana fue histórico y no se mancha por esta derrota", dijo el estratega.

Gallardo señaló que cuenta con un plantel superior al del rival que lo eliminó, pero no supieron aprovechar dicha condición.

"Ganas había, entusiasmo había y el tema era cómo íbamos a estar en la concentración, en ese enfoque que había que tener para jugar un partido ante un rival que en los papeles es inferior, pero en la cancha tienes que mostrarlo".