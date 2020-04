Sorprenden a la reynosense Martha Dallyan con premio al mérito deportivo

La carrera deportiva de Martha Dallyan Pérez va en aumento convirtiéndose en una de las cartas fuertes del fisicoconstructivismo de Tamaulipas.

El buen trabajo que ha realizado en cada una de sus competencias ha impresionado a muchas personas conduciéndola a convertirse en la primera tamaulipeca en ser reconocida con el Premio al Merito Deportivo Guerrero Azteca.

Martha junto a su fiel compañero de equipo Jorge Reyes, delegado de la Zona Norte de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Tamaulipas, fueron invitados a la ceremonia de premiación, en la que también estuvieron atletas de alto rendimiento.

La reynosense se ha encargado de abrirse camino en el mundo del fisicoconstructivismo luciéndose en la categoría Fitness Figura en la que ha logrado colocarse en su mayoría de veces en los tres primeros lugares.

"Fue una sorpresa porque no sabía de este tipo de evento, cuando nos hablaron que había sido nominada fue una sorpresa y me sentí honrada porque entre tanto deportista que hay me reconocieron a mí y que esté dentro de este tipo de premiación es de no creerse", comentó gustosa Martha.

La también entrenadora del gimnasio Hércules ha obtenido importantes apariciones como la del 2019 en la que obtuvo el campeonato de Mr. Tamaulipas, además de conseguir el segundo sitio en Mr. México y en el 2018 quedó en el tercer lugar de Mr. México.

A Martha ni las medidas de seguridad del Coronavirus la detienen y desde su casa mantiene sus entrenamientos de tres horas de lunes a viernes ya que tiene bien fija su mirada en quedar campeona en el Mr. Clásico.

"Entreno todo el cuerpo me estoy enfocando más en hombro y espalda ya que estoy en la categoría Fitness Figura y en mi división se requiere que trabaje mucho esa parte de mi cuerpo. Yo no estoy parada estoy con mi dieta preparando porque siento que va estar bien competida y la verdad va estar bien reñida y no he perdido el tiempo", expresó.