Sorprenden a alumnas con una gran noticia

Álamo, Tx.- Dos estudiantes de Pharr-San Juan-Alamo (PSJA ISD) recibieron la mejor noticia de su vida, y es que la Universidad de Texas en Austin les dio la grata sorpresa que sus estudios estarán cubiertos durante cuatro años.

Zorayda Sánchez, estudiante de último año de preparatoria en PSJA Memorial, y Daija Esparza de PSJA North Early College fueron seleccionadas como beneficiarias de una beca de 48 mil dólares cada una.

"Me siento realmente agradecida y bendecida porque no sabía lo que me esperaba en términos financieros", dijo Esparza, quien planea seguir una carrera en Negocios.

Emocionada la joven dijo que esta beca no solo le soluciona un gran problema sino que ahora podrá concentrarse en sus estudios sin este peso sobre sus hombros.

La beca reconoce a los estudiantes que tiene un impacto en su comunidad y cubre el costo de la matrícula por los cuatro años en UT Austin.

Sánchez y Esparza recibieron sus respectivas becas como parte del Impact Texas Day, en el cual representantes de la oficina de Admisiones de la Universidad sorprendieron a un total de 60 estudiantes en todo el estado con esta beca.

David García, director del Centro de Admisiones de UT Austin en el Valle del Río Grande, reconoció que este subsidio académico es una oportunidad para proporcionar a estos estudiantes estos apoyos y ver la reacción de la familia y el estudiante.

Sánchez, que planea obtener un título en periodismo eb UT Austin, la beca significa estar un paso más cerca de alcanzar sus sueños.