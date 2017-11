Sorprende a Antuna llamado al Tri

Ciudad de México.- El llamado de Juan Carlos Osorio tomó por sorpresa a Uriel Antuna, quien a pesar de tener a la Selección Nacional en su radar y dentro de sus objetivos, nunca pensó que sería tan a corto plazo.

El volante del Groningen de Holanda mencionó que ahora que se abrió una ventana y una posibilidad de ir al Mundial de Rusia, no la va desperdiciar. “He vivido un proceso de selecciones menores, sé lo que es defender la camiseta Tricolor y la verdad no me lo esperaba”, confesó.