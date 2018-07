Sorprende triunfo de Mario López H. Alcanza a beneficiarse del ´efecto AMLO´

Matamoros, Tam.- En Matamoros quien dio la sorpresa fue Mario López Hernández, quien de última hora entró como candidato en sustitución del priista Víctor García Fuentes por la coalición "Juntos Haremos Historia", y no sólo derrotó al alcalde Jesús de la Garza -que pasó al tercer lugar-, sino que superó al panista Carlos García González, líder con licencia del Congreso local y quien en dos ocasiones había ganado la diputación federal, por mayoría.

Todo indicaba que el legislador local se llevaría el triunfo, no sólo por el apoyo estatal, sino por su propia trayectoria, pero el "efecto AMLO" finalmente alcanzó a López Hernández, quien tiene pendiente una impugnación por no haber renunciado a tiempo a un puesto de maestro.

López Hernández invitó a sus competidores a que una vez que se hagan oficial los resultados, se unan al trabajo que se estará haciendo por esta ciudad fronteriza.

En conferencia de prensa el aún candidato de la coalición, aseguró que espera los tiempos, en donde los otros partidos políticos tienen su derecho de impugnar o no, pero además ya será la autoridad electoral quien tenga la última palabra de quien ganó esta elección.

Explicó que al continuar las tendencias, este resultado que ha sido favorable permitirá que a partir del primero de octubre se inicie a trabajar en la reconciliación del país; "lo mismo se hará con Matamoros como lo dijo nuestro presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador".

"En mi caso estaré haciendo una gran campaña de unificación de todas las fuerzas vivas y eso es reconciliar y en ese sentido queremos formar parte y queremos agradecer a todos los matamorenses por su participación en una jornada con mucho respeto, imponiéndose la democracia", dijo.

Destacó que en tanto no se ha tenido comunicación con ninguno de los otros candidatos, por lo que hay que respetar a que ellos hagan algún pronunciamiento, pero se les hace un llamado para que se sumen al proyecto Matamoros, ya que de alguna manera se tiene que reconciliar a toda la sociedad; "hay que superar todo divisionismo y a los colores, trabajando todos por los matamorenses y no para el partido como ha sucedido en administraciones anteriores".

Hasta el cierre de esta edición, aún faltaban algunas actas por contabilizar, debido a que entró en receso el Consejo Municipal electoral, sin embargo al llevar el 92 por ciento, Mario López tiene una ventaja de más de 10 mil votos al segundo lugar en este caso al candidato del PAN, Carlos García González.

´Tendencia no me favorece´

Desde el 2000 no veíamos tanta participación en una elección . Jesús de la Garza Díaz del Guante, presidente municipal

Jesús de la Garza Díaz del Guante reconoció que la tendencia no le favorece, sin embargo estará en espera de que las autoridades electorales hagan oficial el conteo final de los votos en

El actual presidente ofreció una conferencia de prensa en las instalaciones de la presidencia, a donde regresó una vez que concluyó el proceso electoral en donde participó en busca de la reelección.

El hoy excandidato a la presidencia comentó que se espera que hoy o más tardar mañana ya se esté entregando la constancia de triunfo a la persona que haya resultado con más votos.

"En el caso de un servidor reconozco que la tendencia no me favorece, eso es muy importante señalarlo, pero bueno, no soy quien o la autoridad correspondiente para dar a conocer un triunfo, hay que respetar y esperar hasta que esto se cumpla", dijo.

"Tenemos que entender que en nuestro país ahora las transiciones que se viven son institucionales y no constitucionales, los partidos políticos juegan una participación importante como postuladores de sus candidatos, pero hasta ahí, quienes gobiernan son las personas, no los institutos políticos", comentó.

Manifestó que el cambio que se viene es de persona a persona, teniendo un periodo constitucional que cumple este año y se estará haciendo entrega del ayuntamiento, tal y como debe de ser, el 30 de septiembre.

Agregó que en sí la elección se llevó a cabo en un proceso de tranquilidad, sin mayor problema, todos ordenados y con una participación importante en esta ocasión.

"La verdad desde el 2000 no veíamos tanta gente que saliera a votar con el animo de que buscar un cambio y en esta ocasión se dio", concluyó.