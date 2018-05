Sorprende Taylor Swift a pequeña fan en hospital

Phoenix, Estados Unidos.- Taylor Swift sorprendió a una fan de 8 años que se encuentra en el hospital de Phoenix, Arizona, recuperándose de graves quemaduras.

El diario The Arizona Republic reporta que la estrella pop asistió sin previo anuncio este sábado al Arizona Burn Center, a ver a Isabella McCune.

La familia de la niña hizo un video este miércoles preguntándole a Swift si podría visitarla, porque la menor no podría dejar el hospital para asistir a su concierto programado para la próxima semana.

Swift permaneció con Isabella alrededor de 20 minutos. Le firmó autógrafos y le regaló una bolsa con mercancía oficial del concierto que la intérprete de "Look What You Made Me Do" dará.

La familia de McCune dijo que la niña sufrió quemaduras de tercer grado en un 65 por ciento de su cuerpo cuando un fuego se inició en su vecindario durante la fiesta del Día de San Patricio, en marzo.

La niña dijo que los abrazos a veces le duelen, pero aún así le pidió uno a Swift.