Sorprende su cambio

Ciudad de México

Hace no mucho tiempo, Izan Llunas se vio en pantalla, dando vida al pequeño Luis Miguel. Le pareció muy raro verse así, tan chiquito, porque hoy es ya un adolescente y su camino está tomando rumbo propio: la música.

"Me vi muy chico, muy chavito, qué cambiada tengo la voz", dice el actor al pensar en el tiempo transcurrido.

La semana pasada, Izan lanzó su sencillo "Decídete", ft. RK, una canción que tiene ritmos urbanos y pop con la que el cantante quiere abrirse al mundo de la música.

"Esta es la nueva etapa que quiero presentar. Sony —la compañía de discos— me manda todas las canciones y la que me gusta es la que grabo".

El recorrido del joven, a su corta edad, ha sido largo: estuvo en "La voz kids España", hizo "Luis Miguel: la serie" y trabajó de la mano de Disney, cantando el tema principal de "Nivis, amigos de otro mundo". Pese a que su enfoque está en la música, no descarta volver a la televisión.

"Sí me han invitado a unos proyectos. Me gustaría enfocarme más a la música pero podría hacer una película. Sí quiero grabar discos".

HERENCIA MUSICAL

Algo importante es que Izan proviene de una familia dedicada a la música, su abuelo es el cantante Dyango ("Corazón mágico") y su padre Marcos Llunas ("Reconquistarte"), por ello no es raro que él también quiera encaminarse por allí. Ahora, dice, su papá lo ha motivado mucho para que comience a escribir sus propias canciones.

"No me regañan nunca mis familiares, pero sí me dan consejos".

Actualmente, Llunas tiene su residencia en Ibiza, donde vive una vida muy normal: ve a sus amigos y anda tranquilo, ya que aunque allá llegó la serie basada en la vida de Luis Miguel, la mayor popularidad la tiene en México.

Cuando lo reconocen en nuestro país, dice sentirse feliz, pues dice, México es también como su casa.

El próximo 23 de agosto hará un showcase en Galerías Coapa, donde aprovechará para convivir con sus fans; el 24 estará en Galerías Cuernavaca y el 25 en Galerías Toluca.

"Decídete" lleva hasta ahora 875 mil visitas en la plataforma YouTube. Izan también ha colaborado con Adexe & Nau, en la canción "En mi corazón".