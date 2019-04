Sorprende su anuncio

Ciudad de México.

La aventura de reencuentro de Guns N' Roses, que comenzó en abril de 2016, aún continúa.

La agrupación ha movido las redes sociales al anunciar que volverá a los escenarios a finales de septiembre, ya que encabezará el festival "Louder Than Life", a celebrarse del 27 al 29 de dicho mes en Louisville, Kentucky.

Con Axl Rose, Slash y Duff McKagan encabezando la reunión de Guns, el Not In This Lifetime Tour había terminado en diciembre del año pasado en Honolulu, luego de 159 recitales repartidos en 41 países. Esto derivó en una recaudación de 563 millones de dólares, haciendo de la gira una de las más lucrativas en la historia del rock.

"Hay únicamente un puñado de bandas a través de los años cuya música no solo resuena con los fans, sino que cambia toda la cara del rock. Guns N' Roses es una de esas", dijo el productor del festival, Danny Wimmer.

"Todos los años queremos volver a ser más grandes y mejores, y no podemos esperar para dar la bienvenida a Axl, Slash, Duff y el resto de GN'R a la nueva etapa de Louder Than Life".