Sorprende con ´show´

Nueva York, EU

Los pasajeros con boletos para viajar desde la estación Grand Central de Nueva York se toparon con una sorpresa el viernes. Paul McCartney ocupó el majestuoso edificio para ofrecer un concierto.

DE PROMOCIÓN

El evento formó parte de la promoción del nuevo disco del exBeatle, "Egypt Station". McCartney dijo que se preguntó "¿Cuál es la estación más genial en la que podríamos pensar?" y se decantó por la de Manhattan. Su banda se colocó bajo un candelabro y delante de un reloj gigante, justo en frente de la entrada por la calle 42.

McCartney, de 76 años, tocó clásicos como "Let it Be", "Can't Buy Me Love", "A Hard Day's Night" y "Lady Madonna" y escarbó en su repertorio para sacar temas como "I've Got a Feeling", "Hi Hi Hi" y "1985".

Aunque interpretó tres temas de su nuevo trabajo, la mayoría del concierto giró en torno al White Album. La sudorosa audiencia, que no dejó de bailar, no parecía molesta por el viaje en el tiempo.

SE PONE NERVIOSO

Puede que McCartney sea uno de los músicos más famosos del mundo, pero también es humano. Con apariencia nerviosa, subido a una plataforma ubicada en medio del público y con una guitarra acústica en la mano, cambió por dos veces la letra de otro de sus clásicos, "Blackbird", y tuvo que empezar de nuevo en ambas ocasiones. Los fans, famosos y anónimos, se sabían la letra y le ayudaron.

"Conozco esta canción", dijo frustrado. "¡La escribí yo!".