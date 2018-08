Sorprende con un sensual clip

Ciudad de México

La cantante británica Dua Lipa sorprendió a sus seguidores en Instagram con un clip en donde hizo una sensual caminata en una piscina.

"Clickbait", tituló Lipa al material en el que se le ve con un bikini con estampado de leopardo.

Lipa alcanzó con ese video cinco millones de visualizaciones y más de 19 mil comentarios.

Dua Lipa nació en Londres en 1995 y su carrera musical despegó en 2015 con el sencillo "Be the One". Se presentó en el espectáculo previo a la final de la Champions League.