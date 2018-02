Sorprende recuperación de Dembélé

En declaraciones al programa 'La Graderia', de SER Cataluña, Orava admitió que el punta francés está "muy feliz", porque su recuperación "está siendo muy buena", aunque no se ha atrevido a poner una fecha a su regreso, porque eso dependerá de las sensaciones del jugador y de lo que digan los informes médicos.

Dembélé fue operado el pasado 19 de septiembre, tras lesionarse en un partido de Liga contra el Getafe. Entonces, los servicios médicos del club azulgrana le pronosticaron cuatro meses de baja, aunque, a las pocas horas de salir del quirófano, el extremo aseguró que reduciría ese tiempo de recuperación a la mitad.



Orava incluso no descarta que pueda jugar unos minutos en el clásico contra el Real Madrid, el próximo 23 de diciembre, en lo que será el último partido del año del equipo azulgrana.



"Puede ser, pero solo puede ser. No lo puedo asegurar del todo", indicó.



El galeno finés, que cree que a mediados de noviembre el jugador ya podrá empezar a tocar pelota, está convencido de que si Dembélé sigue los plazos previstos en su proceso de recuperación, no debe tener ningún contratiempo físico en la zona lesionada en el futuro.



"El riesgo de recaída no es muy elevado. Es un chico joven, la lesión está cicatrizando rápido y correctamente y, si se lo toma con calma hasta diciembre, tendría que ir todo bien", finalizó Sakari Orava.