Sorprende Mejía a Paola Longoria

La representante de Nuevo León venció contra todo pronóstico y superó en dos sets a la multicampeona Paola Longoria 15-10 y 15-12, en la Final del Team Root.

La raquetbolista cobró venganza de aquella Final perdida ante Paola en noviembre del 2019.

"Estoy muy feliz de poder haber ganado mi primer título en el tour profesional. Me siento muy contenta de haber logrado mi objetivo, fue un juego muy difícil, de mucha paciencia e inteligencia, Paola es una gran jugadora", mencionó Montse.

Longoria se quedó con las ganas de conquistar su título 109 del circuito y comentó que el descalabro la motivará para cosechar nuevos éxitos.

"Me siento un poco frustrada porque no di el juego que quería. Ahora no se dio de mi lado, creo que sí influyó un poco el torneo tras torneo. Cuando es una derrota, me deja un gran aprendizaje, creo que siempre he sido así, he buscado una manera de salir adelante", explicó Paola.

Mejía, en mancuerna con Alexandra Herrera, también representante de Nuevo León, conquistaron el título en dobles al derrotar 15-1 y 15-14 a las guatemaltecas Gabriela Martínez y María Rodríguez.

Este título se convirtió en el tercero para Montse en la LPRT.