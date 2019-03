El cantante Espinoza Paz ha causado revuelo en redes sociales, luego de aparecer con un exótico nuevo look.

El intérprete de "el último viernes" y "un hombre normal" se tiñó rubio el cabello.

Usuarios no han perdido la oportunidad para cuestionar al cantante por su nuevo look al estilo J Balvin, puesto que en la opinión de algunos no le favorece.