Sorprende en LA

El actor Joaquin Phoenix visitó algunos cines de Los Ángeles, donde se proyecta la película Joker, que este fin de semana se convirtió en la cinta de mayor éxito de todos los tiempos en el mes de octubre. Durante el fin de semana de estreno de la cinta dirigida por Todd Phillips, el actor sorprendió a los cinéfilos, con quien se tomó fotografías y convivió.

Algunos fans publicaron los videos en redes sociales de las apariciones de Phoenix , en uno en el que se disculpa por hacer que se encendieran las luces con anticipación.

"Espero que les haya gustado. No me digan si no lo hicieron. Incluso si lo hicieran, no quiero saberlo. Pero muchas gracias".