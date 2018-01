Sorprende con su discurso

Ciudad de México

Uno de los discursos más sorpresivos de los ganadores de los Globos de Oro fue el de Ewan McGregor, pues lo mismo dio las gracias a su esposa, a sus hijas y a su nueva novia.

El ganador del premio a Mejor Actor en Miniserie, por Fargo, se separó el año pasado de su esposa Eve Mavrakis, con quien procreó cuatro hijas, Clara, Esther, Jamyan y Anouk.

RUMORES

Pero los rumores indican que ahora mantiene una relación con su coprotagonista de Fargo, Mary Elizabeth Winstead.

“Quiero tomarme solo un momento para agradecerle a Eve que siempre estuvo apoyándome por 22 años, a mis cuatro hijas, Clara, Esther, Jamyan and Anouk, las amo.

“Siempre he amado ser actor y estar con actores, pude trabajar con grandes colegas en esto, no podría haber Emmett Stussy (uno de los personajes) sin David Thewlis y Michael Stuhlbarg y Carrie Coon, y no habría un Ray (el personaje de McGregor) sin Mary Elizabeth Winstead, así que muchas gracias”, expresó el actor.