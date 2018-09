Sorprende con disco inédito

Ciudad de México

El nombre de Andrea Bocelli nos remite a una voz incom­parable, un tenor de porte que ha logrado varios premios, vendedor indiscutible de dis­cos, tanto románticos como de música clásica.

Bocelli, quien ayer cumplió 60 años de edad, ha vendido más de 70 millones de discos y ha compartido el escenario con figuras de la música. Hace unos días anunció que en oc­tubre estrenará un disco con temas inéditos.

He cantado varios covers, pero sentí que necesitaba en­focar mis esfuerzos en en­contrar nuevos temas", dijo a través de un comunicado.

Sí es el nuevo material, del que ya lanzó Tú eres mi tesoro.

GRABO EN ITALIA

El material fue grabado en su casa de Italia y produ­cido por Bob Ezrin (Pink Flo­yd, Lou Reed, Alice Cooper, Deep Purple, Thirty Seconds To Mars, etc.). Incluye una canción producida por Mauro Malavasi y otra por su amigo Pierpaolo Guerrini. Hará un dúo con su hijo Matteo Boce­lli, de 20 años en el tema Fall On Me, que aparecerá durante los créditos de la nueva pelí­cula de Disney, El Cascanue­ces y Los Cuatro Reinos.

Su otro hijo, Amos Bocelli, toca el piano en las versiones acústica de Sono Qui (I Am Here) y Ali di Libertà. Con la canción Vivo hace un home­naje a su esposa Verónica.

Además regresará a Gua­dalajara, tras 14 años de au­sencia, el 20 de diciembre para presentarse en el Audi­torio Telmex, con temas de este nuevo disco, ademas de sus éxitos en español y reper­torio operístico. Estará acom­pañado de una orquesta bajo la batuta de Eugene Kohn.

EXISTIR LO MEJOR DE SU VIDA

Andrea Bocelli ha logrado al­tas ventas en distintos luga­res del mundo, no sólo con música clásica sino también romántica.

Además de ser nominado al Grammy Latino y de com­partir el escenario con innu­merables figuras del mundo operístico y del pop. Bocelli ha sido señalado como una de las personas más bellas del planeta.

Lo que destaca más de su vida, es justamente su exis­tencia, pues ha contado en di­versas presentaciones, que su madre luchó para que pudiera nacer, pese a los pronósticos adversos de traer al mundo a un niño con discapacidades y pocas probabilidades de sobrevivir.

Andrea ha relatado a sus seguidores la historia de una joven que rechaza abortar y remata, diciendo: "la señora era mi madre y el niño era yo".

Es conocido que Andrea Bocelli es un hombre invi­dente. Desde pequeño su­frió glaucoma congénito lo que le disminuía la visión, sin embargo, a los 12 años quedó completamente ciego des­pués de un accidente mien­tras participaba en un partido de futbol.

El italiano nació el 22 de septiembre de 1958 en Laja­tico, un pequeño pueblo de la campiña toscana.

LA MÚSICA SU PASIÓN

Desde niño supo que lo suyo era la música y sus pa­dres lo apoyaron, así que a partir de los seis años estudio piano, flauta y saxofón.

El tiempo pasó y ese pe­queño se matriculó en De­recho en la Universidad de Pisa, sin dejar de lado su pa­sión por la música.

Logró que el tenor ita­liano Franco Corelli le diera clases de canto y perfeccio­naba su técnica mientras tra­bajaba en diversos bares de Italia.

EL GOLPE DE SUERTE

A parte de te­ner un gran ta­lento, Bocelli es un hombre con buena estre­lla y eso quedó de manifiesto en 1992 cuan­do la estrella de rock italiano, Zucchero, bus­cara a un tenor que hiciera el demo del tema Miserere, que compuso con Bono de U2 y que enseñaría a Luciano Pavarotti para con­vencerlo de hacer un dueto.

El rockero dio con Bocelli y de inmediato supo que era el indicado, y como lo había calculado: Pavarotti quedó maravillado al escuchar el demo. Luciano grabó el due­to con Zucchero -que fue un éxito mudial-, y se le abrie­ron las puertas a Bocelli.

A partir de ahí la carre­ra de Bocelli fue en ascenso. Logró éxito en el Festival de San Remo.