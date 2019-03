Sorprende alumno a su maestra regalándole un gallo en su cumpleaños

CIUDAD DE MÉXICO.- Un alumno sorprendió a su maestra con un regalo muy particular con motivo al cumpleaños de ella.

El pequeño le regaló un gallo a su maestra, Esthefany Guadalupe Gutiérrez Hernández acto que ella publicó en su cuenta de Facebook, por medio de fotografías.

Dicha publicación se hizo viral por el tierno gesto del alumno de la Escuela Primaria Virginia Abigail Garza López.

"Maestra le traje su regalo, pero está escondido porque no quería que los demás maestros no me dejaran entrar con él a la escuela.

"Sorprendida le dije muchísimas gracias, pero no era necesario el obsequio, a lo que él responde, ¿puedo ir por él? Es que lo tengo escondido en la entrada, y conteste que sí", relató en su red social la maestra.