Sorprende a sus fans

Los Ángeles, Estados Unidos

Después de años de intentos de deshacerse de su icónico personaje de Disney, Miley Cyrus sorprendió a sus fans reviviendo su papel de Hannah Montana. La cantante, que ha cambiado de look y ha retomado su melena rubia, subió unas imágenes que han enloquecido a sus seguidores.

Cyrus compartió una historia en Instagram en la que aparecía en pleno cambio de imagen, con el pelo cubierto por papel de aluminio. Finalmente reveló su look, haciendo constantes referencias al personaje de ficción.

"Saben, chicos, era tan difícil ir adelante y atrás que simplemente he decidido ser Hannah para siempre", dice Cyrus en un breve video.

Poco después publicó otro clip en el que aparece cantando "The best of both worlds", la popular canción de la serie de Disney Channel que la catapultó a la fama. En un segundo video, la artista olvidó su estatus de estrella infantil, bromeando con la letra del tema.

"Lo mejor de ambos mundos, como si tomas un poco de Molly y luego fumas un porro".

SUS SEGUIDORES REACCIONAN

Las reacciones no se hicieron esperar y los fans se mostraron de lo más entusiasmados con el regreso de Hannah.

"Miley Cyrus ha parado el mundo trayendo de vuelta a Hannah"" escribió un fan. "Si Miley canta una sola canción de Hannah me callaré, pero puede que me de un ataque al corazón", compartió otro tuitero.