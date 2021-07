Sorprende a padre vacunación gratuita

McAllen, Tx.- Luis es padre de Robin, una niña de 13 años que recibió su primera dosis contra el covid-19; luego de seguir el proceso de cita, la menor fue vacunada en una reconocida cadena de farmacias. El proceso fue rápido y sobretodo gratuito.

“Yo llevaba mi seguro por si había que pagar algo, antes me he vacunado ahí contra la influenza y sin seguro me ha costado como 40 dólares, entonces pensé que tal vez el costo sería similar, pero para mi sorpresa fue gratis”.