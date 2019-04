Sorprende a Checo su resultado

Por derrotar al final a coches más rápidos y de equipos mejor posicionados que el Racing Point, el mexicano Sergio Pérez consideró sorpresivo su octavo lugar en el Gran Premio de China.

"Nunca esperábamos haber estado ahí, vencimos a coches más rápidos para nosotros, pero fue un buen día para el equipo, unos buenos puntos y bueno, espero que sigamos mejorando paso a paso", declaró el piloto tapatío, quien partió desde la posición 12, pero ganó cuatro lugares desde la arrancada.



"Fue una muy buena primer vuelta, vi el hueco, me tiré y pude ganar unas buenas posiciones, al final casi ganaba otra con Ricciardo pero ya no lo pude conseguir. Al final fue una carrera muy buena en general para el equipo".



Checo soportó en las últimas vueltas la presión del Alfa Romeo de Kimi Raikkonnen, al que mantuvo a raya a pesar de haber hecho sólo una parada.



"Sí, al final estuvo muy complicado porque intenté atacar en algunos momentos a Ricciardo, pero en otros ya sólo pensaba en Raikkonen que venía con un ritmo muy fuerte y bueno, lo pudimos mantener muy bien atrás y ya no tuve ritmo para atacar a Ricciardo, veníamos muy parejos y sí, creo que se definió todo en la primera vuelta y creo que eso fue lo que hizo la diferencia y pudimos mantener un buen ritmo, manejar nuestra estrategia y me voy contento con el resultado", agregó Checo.