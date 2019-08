Soportan migrantes un inclemente clima

Matamoros, Tam.- Mientras que el termómetro marcaba los 37 grados, con un cielo completamente despejado y el intenso calor que se dejó sentir el día de ayer, son las condiciones en que decenas de migrantes de diferentes nacionalidades tienen que aguantar día con día para esperar que llegue la fecha de su cita con las autoridades de Estados Unidos.

En tanto solo un mes y una semana de retornos de estas personas, ya son poco más de 3 mil las que han regresado de Estados Unidos a México por Matamoros, Tamaulipas, esto de acuerdo a la información que confirmó el Instituto Tamaulipeco para atención al Migrante.

Las familias enteras tienen que soportar estas condiciones climatológicas bajo la sombra de los árboles o de los monumentos, mientras que otros van en busca de la misma a la orilla del río Bravo, esto aún y cuando el área está cercada.

Debajo de los árboles que se encuentran cercanos al Puente Internacional Nuevo, se puede apreciar algunas casas de campaña, mientras que algunas personas hicieron una hamaca con cobijas y las amarraron debajo de los troncos de estos árboles para mantenerse frescos.

Esteban Campos originario de Honduras, comentó que es lo que tienen que pasar en espera de que les llegue el día de su cita para regresar a los Estados Unidos y ver si pueden entrar de manera legal aquel país.

Comentó que las condiciones en las que viven en estos momentos no son nada favorables, no hay comida, ya que hay agrupaciones que traen pero no alcanza para todos.

"No todos nos bañamos, pero hay quienes si, pero nos arriesgamos porque tenemos que irnos a bañar al río, algunos nos bañamos con todo y ropa, otros se las quitan, pero quizás las más incomodas son las mujeres, pero es lo que tenemos que vivir", dijo.

Esta es parte de la historia que tienen que vivir a diario los migrantes que llegaron de Honduras, el Salvador, Guatemala, Cuba entre otras nacionalidades y que después de ser retornados por parte de las autoridades de Estados Unidos, ahora hay que esperar una nueva cita.

PASAN. El intenso calor que se ha dejado sentir en Matamoros, agobia aún más a los migrantes.