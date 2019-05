Sophie Turner quiere reunir a X-Men y Avengers

Cd. de México.

Reunir en pantalla a los Avengers con los X-Men, los dos equipos superheroicos más famosos de Marvel, es algo que Sophie Turner, la protagonista de X-Men: Dark Phoenix, quisiera ver.



De momento, no existe ningún plan al respecto, pero con la adquisición de Fox por parte de Disney, la puerta está abierta



"Sería divertido. Los Avengers siempre han sido vistos como superhéroes, y los X-Men como parias, como rechazados por ser mutantes. Tienen dos diferentes backgrounds respecto a cómo la sociedad ve los superpoderes.



"Juntarlos sería maravilloso. Amo los Avengers, tienen grandes personajes y grandes actores", dijo la actriz británica esta mañana en conferencia de prensa.



Turner, estrella de la serie Game of Thrones, está de visita en la Ciudad de México para promocionar ...Dark Phoenix junto con su colega de reparto, Jessica Chastain.



La estrella interpreta a Jean Grey-Phoenix, una mutante de clase Omega inestable y con un poder casi sin límites.



La pelirroja, por su parte, tiene en el filme, dirigido por Simon Kinberg, un rol secreto, pero que presuntamente ayudará a Grey a explotar sus capacidades y volverse un peligro cósmico.



"Los chicos y las chicas verán aquí a una mujer (Jean) que no solo es la protagonista de la historia, sino la antagonista, un personaje redondo,con fallas, como todo", explicó Turner sobre la cinta que se estrenará el 7 de junio.



Amables y sonrientes, las actrices convivieron media hora con los medios de comunicación.



Cuando les preguntaron qué superpoder les gustaría poseer, Turner arrancó las risas al decir que podría comer espagueti, sin engordar, por 24 horas.



"Yo tendría dos poderes, que sé, sonarán super cursis. Uno, que la gente se interesara por los demás, que estuviera dispuesta a dialogar, a escuchar al otro. Eso crearía amor y tolerancia. El segundo, generar que la gente sienta compasión por los que sufren", opinó por su parte la estadounidense Chastain, nominada al Óscar por La Noche Más Oscura.



Si bien Turner ya había aparecido como Jean Grey en X-Men Apocalipsis, Jessica se estrenó aquí en la franquicia de los mutantes.



"Yo no leí los cómics de los X-Men, pero vi las películas. Recuerdo que Hugh Jackman como Wolverine fue uno de mis primeros amores platónicos", confesó Chastain.