Son Rayados los mandones de la Liga. Vencen 2-0 al América

Monterrey, México- Los Rayados mantuvieron el paso perfecto en casa al ligar su séptima victoria imponiéndose 2-0 al América, para seguir en la cima del torneo, ahora con 33 puntos.



El Monterrey no resintió las bajas por lesión de Rogelio Funes Mori y Leonel Vangioni, y pasaron con éxito la prueba ante unas Águilas que llegaron en el subliderato, pero que ahora cayeron al tercer puesto siendo superadas por los Tigres.



Además, Rayados supo jugar los últimos 35 minutos con un hombre menos, al sufrir una polémica expulsión por roja directa a Neri Cardozo.



El portero Hugo González fue el primero en aparecer, al detener un remate peligroso de Oribe Peralta apenas a los 10 minutos, manteniendo el marcador en cero.



La alegría invadió al BBVA a los 26', cuando Cardozo abrió el marcador. En un contragolpe que ya parecía perdido, Dorlan Pabon rescató el balón y centró, Carlos Sánchez abanicó la pelota, pero Cardozo no perdonó y puso un derechazo letal a la base del poste izquierdo de Agustín Marchesín.



Y casi al final del primer tiempo, Pabon fue derribado en el área por Bruno Valdez, decretándose penal.



Avilés Hurtado lo convirtió en su noveno gol del torneo, con un derechazo potente que dejó parado a Marchesín.



Con el juego controlado, Cardozo vio la roja directa por una entrada sobre Miguel Samudio, en una marcación rigorista por parte del silbante Jorge Isaac Rojas.



El equipo de Antonio Mohamed entonces replegó líneas y dejó el balón a un América que no supo crear peligro constante sobre la meta de Hugo González.



De hecho Rayados fue el que estuvo más cerca de anotar, cuando en un contragolpe puro Nicolás Sánchez llevó el balón hasta dentro del área, dio un taconazo genial para habilitar a "Pato" Sánchez a quien le taparon su disparo, cayendo el rebote a César Montes, quien estuvo muy cerca del gol con un tiro que apenas pasó desviado.



Ahora, el Monterrey se enfocará en la Copa MX, torneo en el que el miércoles recibe al Santos Laguna a partir de las 19:00 horas en los Cuartos de Final.