Sonidos vía streaming

SOBRE EL EVENTO

Primero que nada quiero agradecer el espacio para hablar sobre nuestras actividades.

Este Festival tiene como propósito ofrecer un espacio de intercambio sonoro además de ser una plataforma para difundir la creación y la escucha de la música electroacústica en sus diferentes modalidades y formatos.

Iniciamos con una charla que tuve la oportunidad de presentar, la cual estuvo a cargo de Omar Rojas, Doctor en Composición, catedrático e interprete y por Wingel Mendoza, Compositor, artista de sonido e improvisador, quienes participaron también con piezas dentro del inicio del Festival.

La mesa de dialogo tuvo como propósito principal explorar un poco en el proceso creativo de los artistas participantes de la mesa y como llegaron a crear las piezas que presentaron.

PROPÓSITOS

Uno de los propósitos de Núcleo, es el análisis de los procesos creativos desde la perspectiva de los propios artistas que participan de los proyectos del Espacio. Consideramos que es una manera de que nuestros públicos reconozcan en las obras que presentan los artistas, el esfuerzo que está detrás de la creación artística. Estamos muy acostumbrados a ver solo el resultado del proceso creativo, la pintura, una obra de Teatro, una presentación de danza y nuestra intensión en algunos de los proyectos que presentamos en Núcleo es a través de charlas con los creadores participantes dar a conocer los procesos que están detrás de estas obras que comúnmente observamos. Fue el tema principal de la charla con la que inició el Primer Festival de Música Electroacústica. Claro que en la marcha se abordaron otros temas, como la importancia de la investigación y el estudio constante por parte de los creadores y la línea que divide el arte sonoro de la música electroacústica.

PRESENTAN PIEZAS

Después de la charla se presentaron las piezas "Sed de Arena" (2021) de Wingel Mendoza la cual el describe así:

"Es una pieza para guitarra eléctrica y electrónica en vivo. La obra nace de la necesidad del compositor por la necesidad de explorar nuevas sonoridades en el instrumento en combinación con la electrónica en vivo. Sobre todo, de acordes mayores y menores pero escuchados en otro contexto fuera del arte

pop, la obra contiene fuerte influencia del Rock progresivo, Heavy Metal e influencia del movimiento Noise o ruido en español, creando una ambiente sonoro más allá de frases o melodías"

En seguida fue el estreno de "Ciudad 1" (2021) de Omar Rojas y su pieza explicada por él nos cuenta esto:

"Los múltiples confinamientos de la presente pandemia nos han dejado muchas enseñanzas, una de las más marcadas probablemente sea el aprecio a la cotidianidad, a todo aquello que pasábamos por alto, en gran parte debido al demandante ritmo de la vida diaria en las grandes urbes, pero que estos prolongados periodos de profunda reflexión nos han enseñado a revalorar e inclusive a extrañar.

En mi caso particular, antes de que la pandemia llegara con este tajante recordatorio, el hecho de llevar más de una década viviendo fuera de mi país me ha llevado en múltiples ocasiones a explorar la nostalgia misma, a acercarme a mi lugar de orígen por medio de representaciones sonoras que en un principio plasmaban a múltiples personajes de los panteones Maya y Mexica, pasajes de la historia de México, para paulatinamente irse convirtiendo en paraderos de microbuses, despachadores, túneles del metro, embarcaderos y tantos otros elementos citadinos de la Ciudad de México que construyen la esencia real de mis orígenes.

Esta nostalgia de expatriado en suma con la situación actual me han llevado a buscar la cotidianidad sonora de una manera más incisiva y palpable para personas que no se dedican al arte: Me he dado a la tarea de pedirle a amigos y conocidos residentes en la CDMX grabaciones hechas con su teléfono móvil del lugar en donde se encuentren en la calle, sin importar el clima, lugar, ruido, cantidad de gente e inclusive calidad del audio. Estos sonidos cotidianos más adelante los proceso con herramientas y elementos que implican el uso de nuevas tecnologías, para así convertirlos en otro tipo de música, que no es otra cosa más que una interpretación de la música ya implícita en los sonidos de lo cotidiano que hoy comienzan a hacernos mucha falta; es así como "Ciudad 1" se convierte en el resultado palpable de este proyecto".

EL CIERRE

Y para cerrar esta primera fecha del Festival Wingel Mendoza presentó

"Little sad toy" (2021) la cual nos cuenta de esta manera:

"La intervención y desmaterialización como uso creativo. Al ver aquel juguete en

la tienda departamental y experimentar sus sonidos, pensé que se trataba solo de un objeto inanimado controlado por una fuerza exterior, pero su forma y construcción me llevaron a pensarlo como un pequeño escenario, en el que los sonidos del mismo objeto serán amplificados y transformados para decirnos su propia historia".

TODOS INVITADOS

Les invitamos a ir al Facebook de Núcleo Espacio donde podrán encontrar los videos tanto de la charla como de las piezas presentadas por los creadores participantes del inicio del Primer Festival de Música Electroacústica dentro del programa "Sonidos desde el Núcleo" y reiteramos la invitación a seguir nuestras redes sociales para estar al pendiente de las siguientes fechas del Festival como de todos los eventos que tendremos en los próximos meses.

Participantes del Primer Festival de Música Electroacústica.