Soñaba ser Sir

Matt Fiddes, quien fuera guardaespaldas del fallecido Michael Jackson, aseguró que el intérprete le envió cartas a la Reina Isabel II en las que le pedía ser nombrado Caballero del Imperio Británico.

En una entrevista para el diario Mirror, el ex trabajador mencionó que Jacko le escribió cartas a la Reina en las que le explicaba que no entendía porque no era considerado para el nombramiento.

"Era un buen amigo de Diana y no podía entenderlo. Él decía: ´soy la estrella más grande del mundo, ¿por qué no soy Sir Michael Jackson, qué está pasando´"

"Steven Spielberg fue nombrado caballero, obviamente no se trata sobre ser británico", decía el Rey del Pop.

Fiddes agregó que un político de alto rango le ofreció ayuda, pero después de una primera reunión, se comportó más como un fanático y acosó a la estrella por meses con la intención de recibir una invitación al rancho de Neverland.