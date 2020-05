Ricardo La Volpe, ex DT de la Selección Nacional y equipos como América, Guadalajara, Toluca y Atlas, optó por retirarse debido a las dificultades que encontraba para armar clubes, donde aparecían representantes para imponer jugadores.

Puso como ejemplo lo que le sucedió en su segunda etapa en América, y su paso por Toluca.

"Llega un momento donde te cansas de los representantes, que son unos mercenarios, funden a los equipos, me cansé de los representantes. Hoy te firman a un jugador por tres años, con un sueldo impresionante, y yo me encontré a jugadores que hasta me pedían poner a otro", dijo La Volpe a Fox Sports Argentina.

Reconoció que en América y Toluca fue complicado triunfar por la falta de materia prima.

"En el América el primer partido que perdí fue con el Real Madrid en el Mundial de Clubes (2016), después pierdo contra Tigres el campeonato en penales. Contra Chivas también en penales. Hablo con el gerente deportivo y le dije que me faltaba un ocho y un diez. ¿Qué pasó? No me traen a nadie, el otro año no anduve bien y no me renuevan, pero después viene un técnico nuevo y le contratan a nueve jugadores. "Qué causalidad que a mí no me contratan a uno; lo manejan los representantes. Voy a Toluca y me pasa lo mismo".