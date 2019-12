¡Son Rayadas campeonas!

GUADALUPE, NL .

La corona de la Liga MX Femenil le pertenece hoy a las Rayadas. Se acabó la hegemonía Tigre.

La tercera Final fue la vencida para el Monterrey, que anoche se proclamó campeona al vencer 1-0 (2-1 global) a Tigres Femenil, en el Estadio BBVA.

Luego de dos Finales perdidas en su cancha, el cuadro de Héctor Becerra por fin pudo sacudirse la jetatura felina para lograr su primer campeonato de Liga ante su gente.

El "Gigante de Acero" no se llenó, pero eso impidió que las Rayadas sacaran el coraje para borrar de la cancha a las felinas.

Un solitario gol de Diana Evangelista, generado por un error de Selene Cortés en medio campo, fue suficiente para marcar el rumbo de una emocionante "Final Regia 3.0".

Los saltos de alegría y las lágrimas en los rostros de las jugadoras Rayadas reflejaron las emociones contenidas que guardaban en su pecho luego de caer en dos Finales ante su público.

Ahora abundó felicidad, abrazos y agradecimiento en un Monterrey que arrasó con la Liga y que ayer le puso la cereza al pastel. Reafirmó que fue el mejor equipo del torneo.

Lo de ayer comenzó trabado, con unas Rayadas arrinconadas tratando de buscar en un balonazo largo a Desireé Monsiváis y unas Tigres atacando por todos lados.

Así, Jacqueline Ovalle comenzó a taladrar la zaga albiazul, hasta que llegó una luz para las albiazules: le anulan un gol a Desireé y con eso despertaron las Rayadas.

Al minuto 31, la experimentada Dinora Garza le robó el esférico en medio campo a Cortés y lo filtró a la carrera de Evangelista, quien definió cruzado para el 1-0 albiazul.

Para el segundo tiempo, las Rayadas comenzaron a asegurar la corona en los guantes de Claudia Lozoya.

La portera se convirtió en la heroína albiazul al quedarse con todos los intentos de las felinos; al arranque del completo le quitó un gol cantado a Ovalle y después lo hizo con Belén Cruz y compañía.

En los minutos finales, las jugadoras albiazules trataron de comerse el tiempo, algunas acalambrada, mientras las felinas se topaban una y otra vez con una agigantada Lozoya.

Con la melodía de "We Are The Champions", Rayadas celebró como campeonas, dieron su primera vuelta olímpica y le pusieron un hasta aquí a las Tigres.